Хирург назвала эффективные методы борьбы с отеками ног в жару

Отеки возникают из-за задержки жидкости в тканях и могут вызывать дискомфорт, боль и даже мешать движению, предупредила хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов «ОРТЕКА» Елена Петрова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала эффективные методы борьбы с отеками ног в жару.

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Отеки ног в жару — обычно временное и обратимое явление и, как правило, не представляют существенной опасности для здоровья, обнадежила врач. Они часто возникают из-за задержки жидкости в тканях из-за повышенной температуры и влажности воздуха, долгого стояния или сидения в одной позе, неправильного питания, ношения некомфортной или слишком тесной обуви.

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Однако в некоторых случаях отеки ног в жару могут быть признаком серьезного заболевания (хроническая венозная недостаточность, тромбоз, сердечная недостаточность или проблемы с почками). Если отеки носят системный характер, сопровождаются болью, покраснением или онемением конечностей, необходимо обратиться к врачу Елена Петрова

Для предотвращения образования отеков хирург советует следить за уровнем жидкости в организме. Она призывает пить достаточное количество воды в течение дня, чтобы сохранить водный баланс в организме. «Избегайте крепкого кофе, алкогольных напитков и газировки, так как они могут способствовать обезвоживанию и задержке жидкости», — настаивает Петрова.

По словам собеседницы «Ленты.ру», во время отдыха необходимо поднимать ноги вверх — выше уровня сердца, чтобы помочь крови свободно циркулировать и предотвратить отеки.

Регулярно занимайтесь физической активностью. Ходьба, плавание, йога, катание на велосипеде и другие спортивные нагрузки помогут стимулировать кровообращение, укрепить мышцы и предотвратить задержку жидкости в тканях Елена Петрова

Ношение правильно подобранной и комфортной обуви, а также компрессионного трикотажа поможет улучшить кровообращение и предотвратить отеки, продолжила хирург.

Регулярный мягкий массаж поможет стимулировать лимфатическую систему и улучшить выведение жидкости из тканей

«Если справиться с отеками самостоятельно не получается, необходима медицинская помощь и диагностика, которые помогут исключить серьезные патологии, вызывающие скопление жидкости в организме», — резюмировала Петрова.