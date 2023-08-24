Трихолог назвала причины перхоти

Трихолог Наталия Жовтан рассказала, что перхоть может быть самостоятельным заболеванием, а не симптомом других патологий. Об этом пишет NEWS.ru.

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По словам медика, перхоть может появляться из-за активной работы сальных желез, так как условно патогенная микрофлора кожи быстро размножается и возникает воспаление в устьях сально-волосяного фолликула. Это заболевание называется себорейным дерматитом.

Как объяснила трихолог, чаще всего проблема начинается еще в подростковом возрасте: как у девочек, так и у мальчиков. Помимо перхоти, появляется сальность волос, из-за чего приходится гораздо чаще мыть голову.

Характерные шелушения могут быть в зоне роста волос на лбу, висках или в виде округлых пятен на затылке. У некоторых перхоть затрагивает всю волосистую часть, ушные проходы, брови и крылья носа.