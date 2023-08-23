Врач рассказала, что нельзя делать перед сдачей анализов крови

Врач аллерголог-иммунолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Юлия Миневич рассказала, в каких случаях кофе может быть противопоказан перед сдачей анализов крови.

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Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

В частности, попадание кофеина в организм может негативно отразиться на уровне глюкозы. Кофейные напитки также способны исказить биохимические показатели, в том числе уровень железа и кальция.