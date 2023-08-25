Терапевт перечислил симптомы ветрянки у взрослых

Симптомами ветрянки у взрослых являются: высокая температура тела, головная боль, слабость и потеря аппетита, а также красные пятна на коже, быстро превращающиеся в маленькие зудящие пузырьки с жидкостью, рассказал NEWS.ru терапевт Игорь Видяскин. Врач отметил, что волдыри могут лопаться и образовывать корочки.

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У взрослых симптомы ветрянки могут проявляться более ярко, чем у детей. Заболевание может начаться с высокой температуры тела, головной боли, слабости и потери аппетита. Затем на коже появляются красные пятна, которые быстро превращаются в маленькие зудящие пузырьки, заполненные жидкостью. Пузырьки могут лопаться и образовывать корочки, — подчеркнул эксперт.

Ранее детский аллерголог Елена Гучапшева рассказала NEWS.ru, что ветрянка переносится детьми и в легкой, и в тяжелой форме. Она отметила, что главными симптомами заболевания являются: температура до 39 градусов Цельсия, лихорадка, а также пятнисто-папулезная сыпь на туловище на второй — восьмой дни.

По ее словам, пик заболеваемости приходится на осень, что связано с посещением детьми школ и детских садов. Врач подчеркнула, что прививка от ветрянки есть, но в РФ она не пользуется популярностью, скорее всего, из-за отсутствия ее в обязательном календаре.