Ученые выявили новый фактор развития закупорки сосудов

"Мы провели клиническую часть работы и получили определенные закономерности — шкалы прогнозирования и оптимальные алгоритмы ведения пациентов с аритмиями. Однако нам нужно было эти данные доказать. <...> Теперь мы знаем, что колебание давления в артериях при наличии нарушения ритма в сосудах — это дополнительный фактор риска возникновения атеросклероза", — рассказала Германова.