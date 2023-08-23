Врач назвала главные опасности похолодания

Лето подходит к концу. Однако, судя по прогнозам синоптиков, осеннее похолодание нас будет ждать уже в конце августа. А с приходом холодов возрастает опасность получения различных недугов. Причём речь не только про переохлаждение. К некоторым заболеваниям приводят не только резкие изменения в погоде, но и собственное пренебрежение к прогнозам синоптиков.

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Как рассказала врач общей практики Мария Беляева, похолодание может очень ударить по здоровью некоторых людей. Например, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Дело в том, что при похолодании происходит вазоконстрикция — кровеносные сосуды становятся уже, что увеличивает риск сердечного приступа.

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Эксперт уточнила, что похолодание влияет на наш иммунитет, ведь люди проводят больше времени в помещении и в более тесном контакте друг с другом. От этого быстрее распространяются инфекции.

«Увеличивается и количество простудных заболеваний из-за уменьшения количества солнечного света и изменения температуры и влажности. Такие изменения приводят к ухудшению работы клеток иммунной системы. Также холодный воздух способствует обострению хронических ринитов и синуситов», — отметила Беляева.

Ещё одно неприятное последствие похолодания — сухость кожи и раздражение. Так что лучше вовремя обрабатывайтесь специальными кремами, чтобы питать кожу.

А ещё, предупредила врач, при похолодании часто обостряются хронические заболевания суставов, особенно в пожилом возрасте. К тому же к врачам нередко обращаются пациенты с воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, которые обостряются во время наступления холодов.

Аллергия на холод

Бывает, человек выйдет на улицу в холодный день и тут же начнет неистово чесаться, потому что все его тело ни с того ни с сего покрылось довольно плотными, розового или белесоватого цвета кожными высыпаниями и волдырями, сопровождающимися нестерпимым зудом, откуда-то появились отёки непонятного происхождения. Человек бежит обратно в тепло своего дома, и через полчаса все необъяснимые симптомы исчезают. Оказывается, человек столкнулся с холодовой аллергией.

Заведующая учебной частью кафедры клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Асель Нуртазина объяснила, что определённой температуры, которая противопоказана всем холодовым аллергикам, нет. Тут порог у каждого свой. Как правило, речь идёт о минусовой температуре — для кого-то –5°С уже даёт о себе знать, а для кого-то зудит при –10°С.

Проявиться аллергия на холод может в любом возрасте: и у детей, и у взрослых. Но статистически чаще всего это происходит в молодом возрасте.

Кстати, некоторые реагируют даже не на погоду, а на холодную воду или пищу. У специалистов есть специальные холодовые тесты, которые помогают установить этот порог чувствительности.

Как подготовить организм к осени

Чтобы организм плавно вошёл в осенний сезон, стоит скорректировать режим сна и питания, советует врач, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов. Эксперт посоветовал до наступления холодов пройти обследование организма. Остальные рекомендации связаны с пищевыми привычками:

заменить кофе зелёным чаем;

пить воду с лимоном; есть больше цитрусовых;

есть богатые витамином D и железом продукты: жирную рыбу, яйца, молоко, йогурт, птицу, орехи, красное мясо и зелёные овощи.

А чтобы не подхватить осеннюю простуду, нужно заняться профилактикой уже сейчас. Например, врач советует: