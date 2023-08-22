Инфекционист перечислил болезни, которыми можно заразиться в каршеринге

К примеру, если в салоне находился больной гриппом или коронавирусной инфекцией, то вероятность заражения присутствует. Если в автомобиле ездил больной с кишечными инфекциями и трогал поверхности, которые затем потрогал другой человек и засунул руки в рот или другие слизистые, то есть вероятность заражения кишечными инфекциями, — пояснил специалист.