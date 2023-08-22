Ортопед рассказал, как бороться с сутулостью

Для людей с сутулостью характерны систематическая усталость, головные боли, боли в шее и в грудном отделе позвоночника, в особенности между лопаток. Как избавиться от сутулости, рассказал травматолог-ортопед Александр Снетков.

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Эксперт пояснил, что поддержание ровной осанки — энергозатратное мероприятие, которое требует хорошего мышечного корсета, а также дисциплины. Сутулость часто встречается у людей, занимающихся умственным трудом, у офисных сотрудников.

Снетков посоветовал для начала встать у зеркала, и посмотреть, нет ли у вас сутулости. Если проблема есть, то стоит заняться общей физической подготовкой, при которой укрепятся мышцы спины. Самый простой путь — это занятия в бассейне с тренером.

Врач добавил, что медики стараются реже использовать специальные корсеты и корректоры осанки, так как после их отмены обычно все возвращается обратно. На первое место выходит дисциплина и мышечная память правильного положения спины, передает aif.ru.

В свою очередь травматолог Андрей Харев добавил, что часто плохая осанка связана с постоянным использованием гаджетов. Когда человек склоняется над мобильным телефоном, вес головы увеличивается примерно в пять раз, а значит, возрастает нагрузка на шейный отдел, передает издание argumenti.ru.