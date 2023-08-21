Врач объяснила причины отсутствия роста бороды и усов у мужчин

В первую очередь врач обратила внимание на генетическую предрасположенность. В данном случае справиться с проблемой поможет только пересадка волос, отметила она. В то же время в списке оказались недостаточный уровень тестостерона и неправильное питание с большим количеством содержащих эстроген продуктов. Особое место среди последних занимает пиво, которое резко повышает количество женских половых гормонов, а также жирная и калорийная еда, заявила медик.