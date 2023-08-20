ЛОР-врач рассказал об опасности наушников для слуха

«По поводу наушников: мы всё больше получаем целый пул пациентов молодых со снижением слуха. Вот пример: мы едем в общественном транспорте, стоит молодой человек или девушка, слушает музыку. И слушает так, что мы стоим рядом и слышим. Трудно представить, какой силы звук подаётся ему в ухо! С медицинской точки зрения это называется звуковая травма. Пределы возможностей человеческого организма не безграничны. Страдает звуковой анализатор, и развивается нейросенсорная тугоухость. Если вовремя это понять, можно спасти слух».