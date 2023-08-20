Установлено влияние паранойи на память

Исследователи из Йельского университета (США) установили, что у людей с параноидальными наклонностями память работает иначе: обычно, когда люди замечают что-то новое в своем окружении, это помогает им лучше запоминать происходящее. У параноиков такого не происходит. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Journal of Psychopathology and Clinical Science.

«Люди часто связывают дефицит памяти с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера, но дисфункция памяти также является основной чертой расстройств психозного спектра, таких как шизофрения. Растущий объем исследований указывает на аналогичный дефицит памяти у людей, у которых наблюдаются параноидальные склонности», – рассказали авторы.

В работе приняли участие 450 человек, они прошли психологический опрос,а также тест для памяти. В ходе теста участники рассматривали серию изображений повседневных предметов. Эти картинки могли быть новыми (никогда не виденными ранее), старыми (уже виденными) или похожими (очень похожими на старые, но с небольшими отличиями). Участники должны были отметить, к какой группе относились фотографии. Затем испытуемые рассказали о тех картинках, которые они запомнили лучше всего.