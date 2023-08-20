Ученые нашли способ улучшить кровообращение в ногах

При этом ученых интересовал так называемый лодыжечно-плечевой индекс, или ЛПИ, который показывает соотношение артериального давления в верхних и нижних конечностях. При недостаточном ЛПИ снижается кровоток в ногах, что в будущем может привести к нарушению подвижности и образованию язв. Как оказалось, люди с нормальным ЛПИ потребляли в среднем 288,30 мг магния. Те же, у кого индекс ЛПИ был низким, питались в основном продуктами, содержание магния в которых составляло 244,89 мг и меньше.