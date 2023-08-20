Ученые нашли способ улучшить кровообращение в ногах

Употребление достаточного количества магния с пищей способствует расширению сосудов и улучшает кровообращение нижних конечностей. К такому выводу пришли ученые из Шаньдунского медицинского университета в Китае.
Специалисты обследовали 5969 человек в возрасте от 40 лет. Участники исследования составляли подробный список продуктов, съеденных за последние сутки, а ученые высчитывали количество содержавшегося в них магния.
При этом ученых интересовал так называемый лодыжечно-плечевой индекс, или ЛПИ, который показывает соотношение артериального давления в верхних и нижних конечностях. При недостаточном ЛПИ снижается кровоток в ногах, что в будущем может привести к нарушению подвижности и образованию язв. Как оказалось, люди с нормальным ЛПИ потребляли в среднем 288,30 мг магния. Те же, у кого индекс ЛПИ был низким, питались в основном продуктами, содержание магния в которых составляло 244,89 мг и меньше.
Ученые подчеркнули, что магний благотворно влияет на увеличение артериального кровотока и мешает отложению кальция в сосудах. Кроме того, он препятствует развитию воспалений и опухолей. К числу продуктов, богатых магнием, относятся орехи, какао, авокадо, морская капуста и брокколи, пишет журнал PLOS One.