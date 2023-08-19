Невролог объяснила, почему немеют ноги

Потеря чувствительности, покалывание «иголками», болезненность, зуд, жжение — частые спутники состояния, когда немеют пальцы рук и ног. И если частенько вы можете списать это на то, что долго сидели или что-то где-то пережали, то иногда настоящая причина может крыться в нарушении работы разных органов.

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Почему болят и немеют ноги?

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По видам болей Вообще по характеру таких ощущений можно предположить, чем они вызваны. Иногда боли в ногах могут возникать по многим причинам и затрагивать разные типы тканей: вены, мышцы, суставы, связки, отметила nn.ru главный врач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова:

Проблемы с венами ощущаются ломящей и тянущей болью, у человека может возникать ощущение, что его ногу как бы распирает.

Мышечная боль достаточно интенсивная, которая будет повышаться при нагрузке и снижаться, практически исчезать, в состоянии покоя, неподвижности.

Суставные проблемы характеризуются тупой болью, которая будет повышаться при физической нагрузке, например ходьбе или беге.

Как выбрать безопасный каблук, чтобы не болело

Причины боли могут быть безобидными, например, носили неудобную обувь. И обычно дискомфорт может пройти самостоятельно. Но точно определить, чем именно вызван дискомфорт, может только врач после тщательной диагностики. А вообще неудобная обувь довольно опасна. Особенно это касается женщин, которые любят обувь на высоком каблуке. И для справки: физиологически оптимальный каблук — 3–4 см.

«Нестрашно, если вы носите высокий каблук какое-то непродолжительное количество времени, на какое-то мероприятие. Но если вы носите обувь, которая не является физиологичной, постоянно, будьте готовы к тому, что в будущем возникнут проблемы с венами, судороги, стягивание и жжение», — предупредила врач-невролог первого неврологического отделения «Новой больницы» Анастасия Якупова.

Когда пора к врачу?

Если вы носите удобную обувь и у вас не было травм, то обычно с ногами всё хорошо. Иногда у вас могут неметь ноги, если вы долго находились в неудобном положении. Например, сидели на корточках.

А если же боли и онемение появляются без объективных причин, да ещё и частенько — то это уже повод провериться у врача.

Невролог, кандидат медицинских наук Елена Красилова отметила, что дискомфорт в ногах с возрастом проявляется чаще. Но если состояние проявлялось после травмы либо постоянно вас беспокоит, это ненормально — нужно идти к врачу. Иногда бывает так, что ноги сводит судорога. Если это редкие эпизоды — то это вполне даже безобидно. В основном ноги может сводить по ночам,

«Чаще всего ночным судорогам ног подвержены женщины старшего возраста, особенно если род их профессиональной деятельности связан с нагрузкой на ноги и необходимостью стоять на протяжении длительного периода, а мышцы при этом страдают от атрофии», — отметила Подкорытова.

Наиболее распространёнными причинами судорог икр и стоп становятся:

дефициты микроэлементов,

инфекции,

проблемы с кровоснабжением,

болезни нервной системы,

травмы.

А вот проблемы с кровоснабжением при боли в ногах могут быть довольно серьёзными:

варикозное расширение вен,

тромбозы,

тромбофлебиты.

Иногда даже разовое онемение может оказаться весьма тревожным симптомом.

«Если человек размял конечность, подвигал ею, но лучше ему не становится, чувствительность не восстанавливается, то онемение может быть свидетельством начинающегося инсульта или предынсультного состояния», — заключила Анастасия Якупова.

Кстати, если боли, судороги или онемение возникает регулярно, то не занимайтесь самолечением! Грамотное лечение назначит врач. А вот что может быть полезно в профилактике возникновения судорог: