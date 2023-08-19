Стоматолог рассказал, стоит ли удалять зубы мудрости

Принимать решение о необходимости удаления зубов мудрости каждый человек должен индивидуально, но из-за плохой гигиены, вызванной труднодоступностью этих зубов, существенно возрастает риск кариеса, предупредил врач-стоматолог Владимир Лосев. Такое мнение он высказал в беседе с Life.

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Лосев объяснил, зубы мудрости, также известные как «восьмерки», являются рудиментарными и в полости рта для них недостаточно места. В связи с этим они часто не могут полностью прорезаться. Это, в свою очередь, может спровоцировать давление на соседние зубы, нарушения прикуса, смещение зубного ряда, дискомфорт в десне и слизистой рта.

Еще одной проблемой зубов мудрости врач назвал их труднодоступность и, как следствие, плохую гигиену, что существенно повышает риск кариеса и других заболеваний полости рта. По этой причине девять из десяти пациентов в кабинете стоматолога принимают решение удалить «восьмерки», подчеркнул Лосев.