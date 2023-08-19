Онколог предупредил о смертельно опасных изменениях родинок

Родимые пятна образуются на теле человека на протяжении всей жизни. Многие из них доброкачественные, но некоторые могут со временем трансформироваться и привести к развитию онкологии. Об этом рассказал врач-онколог Александр Серяков.

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"Родинка — это народное название невуса, пигментного образования. Это скопление пигмента меланина. Многие такие образования — доброкачественные, они не переходят в грозное онкологическое заболевание – меланому, то есть рак кожи. Но в любом случае за родинками в течение жизни надо следить", — порекомендовал медик.

Понять, что родинка может нести потенциальную опасность для организма можно тогда, когда человек замечает рост пигментного образования, изменение его формы, увеличение выпуклости. Любое из этих проявлений должно насторожить.

В таком случае не нужно медлить, а стоит как можно скорее обратиться к специалисту, чтобы он принял решение вместе с пациентом об удалении потенциально опасного родимого пятна. В противном случае, через определенное время родинка может привести к онкологии, передает РИА Новости.