Врач: при снижении слуха у пациента есть 4 недели на лечение

«Если заметили, что вы на максимум включаете свои девайсы, то нужно обратиться к врачу для обследования. Это может говорить о снижении слуха. Хроническая нейросенсорная тугоухость не лечится, острая — да. Критерий один: если резкое снижение слуха произошло, прошло более четырёх недель — то эффективности проводимого лечения практически не будет.



Если до четырёх недель, то шансы на улучшение слуха довольно велики у человека. Поэтому, чем раньше люди обращаются, тем больше шансов на улучшение слуха. При хронической форме нейросенсорной тугоухости один способ реабилитации — слухопротезирование».