Опасная болезнь «вычеркнула» 28 лет из жизни британки

Историю женщины рассказало издание Metro. В 2021 году Гленн Лилли, которой в тот момент было 69 лет, проснулась, будучи уверенной, будто что ей 41 год. Она полагала, что её дети всё еще подростки. Обследование показало, что у британки менингиома — опухоль головного мозга, которую вовремя не диагностировали.

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За 4 года до этого женщину начали беспокоить головокружения и звон в ушах, однако ЛОР-врач не увидел причин для беспокойства. Через 4 года она дома упала в обморок, что спровоцировало временную потерю памяти. МРТ-сканирование показало наличие в её мозге большой опухоли. Врачи сказали, что без операции она проживет всего несколько месяцев.