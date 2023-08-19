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Врач-эндокринолог Павлова перечислила блюда, вызывающие рак кишечника

Известный российский врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала о результатах исследований, которые выявили опасные для здоровья продукты, вызывающие рак.

Врач перечислила вызывающие рак кишечника блюда
© Unsplash

По её словам, наибольшую угрозу для организма представляют продукты, подвергающиеся процессам соления, вяления, ферментации и копчения.

«Именно такие методы обработки обогащают продукты канцерогенами, повышая риск не только рака, но и других серьёзных заболеваний», – написала специалист в своём Telegram-канале.

В частности, Павлова предупредила, что привычка употреблять бекон или ветчину каждое утро может оказаться смертельно опасной.

«Мясные деликатесы классифицируются как канцерогены и при частом употреблении приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям и онкологии. Например, риск рака кишечника возрастает на 18%, если каждый день съедать всего 50 г промышленно обработанного мяса», – подчеркнула эндокринолог.

Кроме того, врач советует не злоупотреблять мясом на гриле. Как пояснила Павлова, при высоких температурах образуются соединения, которые учёные относят к опасным с точки зрения возникновения рака.