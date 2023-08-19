Врач перечислила вызывающие рак кишечника блюда

«Мясные деликатесы классифицируются как канцерогены и при частом употреблении приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям и онкологии. Например, риск рака кишечника возрастает на 18%, если каждый день съедать всего 50 г промышленно обработанного мяса», – подчеркнула эндокринолог.