Врач перечислила вызывающие рак кишечника блюда

Врач-эндокринолог Павлова перечислила блюда, вызывающие рак кишечника
Известный российский врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала о результатах исследований, которые выявили опасные для здоровья продукты, вызывающие рак.
По её словам, наибольшую угрозу для организма представляют продукты, подвергающиеся процессам соления, вяления, ферментации и копчения.
«Именно такие методы обработки обогащают продукты канцерогенами, повышая риск не только рака, но и других серьёзных заболеваний», – написала специалист в своём Telegram-канале.
В частности, Павлова предупредила, что привычка употреблять бекон или ветчину каждое утро может оказаться смертельно опасной.
«Мясные деликатесы классифицируются как канцерогены и при частом употреблении приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям и онкологии. Например, риск рака кишечника возрастает на 18%, если каждый день съедать всего 50 г промышленно обработанного мяса», – подчеркнула эндокринолог.
Кроме того, врач советует не злоупотреблять мясом на гриле. Как пояснила Павлова, при высоких температурах образуются соединения, которые учёные относят к опасным с точки зрения возникновения рака.