Терапевт назвала опасные последствия самолечения

Многие россияне после появления интернета начали заниматься самолечением. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о серьезных последствиях таких методов.

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Чем опасно самолечение

По словам специалиста, самолечение может нанести вред организму, так как одни и те же симптомы могут указывать на разные болезни.

«В Сети можно найти материалы, которые якобы проясняют ситуацию. Но люди не понимают, что существуют неспецифические симптомы, которые характерны сразу для целых групп болезней», – объясняет врач.

Важно помнить, что правильно оценить состояние пациента и выписать нужные препараты может только медработник.

Последствия самолечения

Среди негативных последствий самолечения можно выделить упущенное время. Вместо того чтобы проконсультироваться с врачом и начать правильное лечение, пациенты тратят время на попытки вслепую найти лекарство. Из-за этого состояние больного усугубляется.

Также в результате приема не тех лекарств может развиться устойчивость к препаратам. Таблетки могут временно облегчить симптомы, однако полностью проблему не решат, передает «Вечерняя Москва».