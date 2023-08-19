Терапевт назвала опасные последствия самолечения
Многие россияне после появления интернета начали заниматься самолечением. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о серьезных последствиях таких методов.
Чем опасно самолечение
По словам специалиста, самолечение может нанести вред организму, так как одни и те же симптомы могут указывать на разные болезни.
«В Сети можно найти материалы, которые якобы проясняют ситуацию. Но люди не понимают, что существуют неспецифические симптомы, которые характерны сразу для целых групп болезней», – объясняет врач.
Важно помнить, что правильно оценить состояние пациента и выписать нужные препараты может только медработник.
Последствия самолечения
Среди негативных последствий самолечения можно выделить упущенное время. Вместо того чтобы проконсультироваться с врачом и начать правильное лечение, пациенты тратят время на попытки вслепую найти лекарство. Из-за этого состояние больного усугубляется.
Также в результате приема не тех лекарств может развиться устойчивость к препаратам. Таблетки могут временно облегчить симптомы, однако полностью проблему не решат, передает «Вечерняя Москва».
В некоторых случаях неправильно подобранное лекарство может нанести непоправимый вред здоровью, отмечает Чернышова.