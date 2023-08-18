Стало известно, как воспаление десен влияет на сердце и сосуды

В исследовании врачи собрали образцы слюны у 28 некурящих людей в возрасте от 18 до 30 лет. Они не имели сердечно-сосудистых заболеваний и не принимали лекарств, которые могли бы повлиять на их риск. Их попросили прополоскать рост водой, а затем солевым раствором. После участники лежали в течение 20 минут, за которые им сделали электрокардиограмму, измерили кровяное давление и другие показатели сердечно-сосудистого здоровья.