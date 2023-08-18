Врач назвал болезни, к которым могут привести частые перекусы

«У человека должно быть три полноценных приема пищи, которые подразумевают первое, второе и, если есть желание, третье. Перекусы приводят к их сокращению. Это, во-первых, приводит к ожирению. Из-за кусочничества теряется контроль над аппетитом и голодом. И, как правило, перекусы у большинства людей – это высококалорийные снеки. Они, конечно, удобны для употребления, но отсюда и идет лишний вес», – пояснил диетолог.