Врач назвал болезни, к которым могут привести частые перекусы
Частые перекусы (четыре–шесть в день) нарушают баланс пищевых привычек. И вместо полноценных приемов пищи, которых, по-хорошему, должно быть три, человек начинает кусочничать. Какие проблемы со здоровьем сулит такое питание, рассказал «ФедералПресс» диетолог Андрей Бобровский.
«У человека должно быть три полноценных приема пищи, которые подразумевают первое, второе и, если есть желание, третье. Перекусы приводят к их сокращению. Это, во-первых, приводит к ожирению. Из-за кусочничества теряется контроль над аппетитом и голодом. И, как правило, перекусы у большинства людей – это высококалорийные снеки. Они, конечно, удобны для употребления, но отсюда и идет лишний вес», – пояснил диетолог.
Во-вторых, такие приемы пищи приводят к нарушению пищеварительной системы. Сюда, по словам Бобровского, можно отнести целый перечень заболеваний – одним из ярких примеров является гастрит.
Кроме того, пищеварительная система людей никогда не была предназначена для постоянной работы. Многие эксперты считают, что частые перекусы являются причиной эпидемии того же самого диабета, добавил врач. Из-за того, что человек постоянно что-то ест, непрерывно идет стимуляция поджелудочной железы, выделяется инсулин – сахар в крови постоянно находится на высоком уровне.