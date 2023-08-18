Выявлена омолаживающая мозг молекула

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) и Университета Квинсленда (Австралия) выяснили, что одна и та же молекула отвечает за улучшение когнитивных функций в результате переливания молодой крови и физических упражнений, а также опосредует действие гормона долголетия klotho. Результаты исследования опубликованы в журналах Nature, Nature Aging и Nature Communications.

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Во всех трех типах вмешательства в процесс старения человека, испытываемых в настоящее время в лаборатории, отвечает тромбоцитарный фактор 4 (PF4). Этот цитокин вырабатывается тромбоцитами, участвует в образовании тромбоцитарных сгустков и способствует свертыванию крови. В новых исследованиях показано, что под его воздействием когнитивные функции старых мышей возвращаются к уровню среднего возраста, а молодые мыши становятся умнее.

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Еще в 2014 году было обнаружено, что плазма, состоящая из крови, из которой были удалены эритроциты, оказывает эффект, напоминающий парабиоз, когда объединяются кровеносные системы молодого и старого животного. Плазма молодой крови, введенная старым животным, оказывала восстанавливающее действие, при этом она содержала гораздо больше PF4, чем плазма старой крови.

Эксперименты с введением PF4 старым животным показали те же результаты, что и при введении плазмы, нормализовав функции иммунной системы в теле и мозге. Животные, получавшие тромбоцитарный фактор 4, лучше справлялись с различными задачами на память и обучение. Это объясняется тем, что PF4 уменьшает молекулы, способствующие хроническому воспалению в мозге, что приводит, в свою очередь, к большей пластичности мозга.