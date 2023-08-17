Врач назвал характерные черты образа жизни долгожителей

Образ жизни людей в странах, славящихся числом долгожителей, имеет ряд схожих черт, рассказал в беседе с Lenta.ru профессор кафедры болезней старения ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, гериатр Антон Наумов . По его словам, долгожители в таких регионах много двигаются, причем в рамках естественной повседневной активности.

Эксперт пояснил, что женщины на японском острове Окинава более 90 раз в день садятся и встают с пола, а мужчины на итальянской Сардинии ежедневно проходят от 30 до 35 км. Также, по словам Наумова, в вопросе долголетия важно разнообразное и умеренное питание с преобладанием растительной пищи. Долгожители при этом потребляют 1800–1900 ккал, что составляет 80% от того, что считается фундаментально необходимым.