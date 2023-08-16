Врач объяснил, можно ли прервать генетическую наследственность рака
Остановить генетическую наследственность онкологических заболеваний нельзя, сказал в беседе с «Общественной службой новостей» заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников.
«Это как если ты подвешен над пропастью. Кто-то на канате толстом и прочном, кто-то на тонком и слабом. И кто простоит дольше, зависит от нас самих. Мы нагружаем это курением, вирусными болезнями, жирами, плохой экологией, отсутствием физических нагрузок и прочим. Вот тонкий канат быстрее порвется. Выяснять у кого какой канат — дорого, не точно и смысла не меняет: если перегружать любой, он по итогу перетрется», — пояснил эксперт.
По его словам, наследственная природа таких заболеваний является доказанным фактом. Однако в некоторых видах рака генетические наследственные мутации имеют определяющее значение, в других — проявляются менее явно.
Мясников добавил, что врачи советуют проводить генетические исследования у пациентов с уже диагностированным заболеванием. Это поможет определить, какое лечение подойдет для данного случая, а также предупредить и обследовать близких родственников, у которых тоже может быть повышенный риск развития рака.
Онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов до этого сообщил, что случаи, когда у пациента развивается не одна злокачественная опухоль, возможны и встречаются нередко. Но это не говорит о том, что в таком случае прогноз будет неблагоприятным или у пациента меньше шансов.