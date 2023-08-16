Врач объяснил, можно ли прервать генетическую наследственность рака

«Это как если ты подвешен над пропастью. Кто-то на канате толстом и прочном, кто-то на тонком и слабом. И кто простоит дольше, зависит от нас самих. Мы нагружаем это курением, вирусными болезнями, жирами, плохой экологией, отсутствием физических нагрузок и прочим. Вот тонкий канат быстрее порвется. Выяснять у кого какой канат — дорого, не точно и смысла не меняет: если перегружать любой, он по итогу перетрется», — пояснил эксперт.