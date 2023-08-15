Онколог назвал признаки рака кожи

«Ещё один признак – если родинка чешется или кровоточит без причины. Одно дело, если вы задели её, и она кровоточит. Но если родинка просто кровоточит, и вы не помните, что её травмировали, или если она постоянно чешется – это всегда нуждается в обследовании», – резюмировал Фурсов.