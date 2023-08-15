Онколог назвал признаки рака кожи

Консультант-онколог рассказал о признаках рака кожи
Рак кожи – один из самых распространенных видов онкологических заболеваний, который может возникнуть у любого человека, независимо от возраста и пола.
Чтобы лечение было эффективным очень важно диагностировать его на ранних стадиях. Об этом в интервью изданию «Спорт-Экспресс» завил основатель проекта «Онкомир», разработчик системы функционального профилактического антиракового питания, консультант-онколог Дмитрий Фурсов.
По его словам, насторожить должны новые родинки, непроходящее подобие прыща или жемчужины, укусоподобные образования, необычные изменения цвета кожи, отек, кровоточивость (в том числе после бритья), язвы, раны, роговые образования, болезненность, зуд или жжение на коже.
Кроме того, как предупредил специалист, изменения могут происходить и в уже имеющихся родинках.
«Ещё один признак – если родинка чешется или кровоточит без причины. Одно дело, если вы задели её, и она кровоточит. Но если родинка просто кровоточит, и вы не помните, что её травмировали, или если она постоянно чешется – это всегда нуждается в обследовании», – резюмировал Фурсов.