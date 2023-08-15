Названа снижающая память схема дыхания

Японские специалисты заметили, что существует определенная схема дыхания, снижающая память. Исследование, описанное в журнале Nature Communications, показало, что кратковременная остановка дыхания у мышей во время занятий может препятствовать запоминанию.

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Эксперименты проводились на генетически модифицированных мышах, которых редактировали таким образом, что ученые могли контролировать дыхание животных, манипулируя нейронами в мозге. Испытуемые проходили различные виды тестирования на память. Авторы обнаружили, что, когда они временно блокировали дыхание, мыши хуже формировали новые воспоминания. Паузы в дыхании влияли на гиппокамп, который играет роль в хранении как долговременной, так и кратковременной памяти.

При этом некоторые из моделей дыхания привели к улучшению обработки памяти. Замедление дыхания во время упражнений вызывало снижение обработки памяти.

Исследователи считают, что результаты их работы указывают на возможные методы лечения некоторых травм или расстройств головного мозга или проблем с психическим здоровьем. Они также предполагают, что определенные дыхательные упражнения могут помочь людям лучше запомнить что-либо.