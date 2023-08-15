Травматолог перечислила главные болезни офисных работников

Врач — травматолог-ортопед первой профессиональной сети ортопедических салонов Ольга Левченко рассказала, какие болезни встречаются чаще всего у офисных работников. По её словам, одно из таких заболеваний — туннельный синдром, когда нервы в запястье сжимаются и вызывают боль и онемение.

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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» Левченко также отметила, что длительное сидение в неправильной позе может привести к болям в спине, особенно в области поясницы.

Постоянное смотрение на экран компьютера может вызвать напряжение глаз, их сухость и раздражение.

Кроме того, малоподвижный образ жизни и длительное сидение могут способствовать развитию варикозного расширения вен, а также ожирению.

Рекомендации дали и специалисты Областной больницы №23 города Ялуторовска, передаёт «Тюменская область сегодня». В частности, взрослым желательно заниматься физически активной деятельностью средней интенсивности не менее 75—150 минут в неделю.

«Отличный вариант активности со средней интенсивностью — это скандинавская ходьба. Плюсом её является доступность для людей с разным уровнем подготовки, в том числе малоподвижных и пожилых», — отметила фельдшер Оксана Шалагинова.