В Англии у больного ковидом мужчины посинели ноги, пишет Mirror. По словам мужчины, необычный симптом сопровождается сильным жжением и зудом.

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33-летний мужчина добавил, что последние полгода каждый раз, когда он вставал на ноги, чувствовал в конечностях сильную тяжесть, покалывание и зуд. Кроме того, его ноги в вертикальном положении приобретали все более темный оттенок и буквально за десять минут становились синего цвета.

По словам британца, симптомы уходили, когда он ложился. Врачи добавили, что мужчине поставили диагноз пост-COVID-19 (длительный COVID). Cпециалисты считают, что осложнения, вызванные ковидом, сказались на ногах пациента.

«Это поразительный случай акроцианоза у пациента, который не страдал им до того, как заразился коронавирусом. Пациенты с такой проблемой могут не знать, что это может быть симптомом длительного COVID-19», — прокомментировал доктор Манодж Сиван.