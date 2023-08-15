Врач перечислила способы подготовки организма к осени

Врач общей практики Мария Беляева рассказала россиянам, как подготовиться к наступлению осени и предупредить развитие сезонных болезней.

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Беляева отметила, что для подготовки организма к осени важен здоровый сон продолжительностью не менее семи часов. Также она сообщила о важности трехразового питания с достаточным количеством белка и сложных углеводов в рационе.

– Возможно применение комплексов витаминов и БАДов по показаниям врача, особенно содержащих витамин С и цинк, – добавила врач.