Онколог предупредила о предвестниках рака кожи

Дерматолог-онколог Ольга Антонова перечислила виды доброкачественных образований на коже, которые склонны становиться злокачественными. Ее цитирует «Москва 24».

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Антонова предупредила, что к предраковым состояниям кожи относятся старческая кератома, пигментная ксеродерма и кожный рог.

«Среди таких новообразований — кератоакантома, представляющая собой круглый или овальный узел красновато-синего или телесного цвета. В центре он имеет углубление, заполненное роговыми массами», — рассказала врач.

Еще одним предвестником рака Антонова назвала старческую кератому, которая обычно появляется у людей старше 35 лет и выглядит как пятно на коже, диаметром до 2,5 сантиметра. Со временем оно уплотняется, покрывается корочкой и меняет цвет с желтого до темно-коричневого.

Кожный рог, согласно описаниям онколога, — это похожее на конус новообразование желтого цвета с красной каймой. По словам Антоновой, оно появляется на открытых участках тела. «Опасной может быть и пигментная ксеродерма, представляющая собой пятна, которые со временем превращаются в бородавчатые разрастания», — отметила врач.