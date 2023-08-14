Иммунолог заявил, что от мороженого нельзя заболеть

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус рассказал, что невозможно заболеть от мороженого. Однако высок риск набрать лишний вес, так как продукт содержит большое количество жиров и углеводов.

«Мороженое – это углеводы и жиры. Опасно оно может в больших количествах только с позиции набора лишнего веса. Но заболеть от мороженного невозможно, переохладить горло, как некоторые считают, тоже. Болеют люди не от мороженного, а от инфекции», – отмечает врач.

По его словам, чтобы заболеть ангиной, нужно, чтобы в мороженом содержались бактерии. Однако в хорошем продукте такого быть не должно. Продеус считает, что порция мороженого не окажет негативного воздействия на детей и взрослых, у которых есть хоть небольшая физическая нагрузка.