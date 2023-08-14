Мужчина сдержал чих и попал в больницу с травмой горла

В Англии мужчину положили в больницу после того, как он сдержал чих, пишет LADBible.

© Газета.Ru

Как пишут СМИ, "ранее здоровый" 34-летний мужчина сам позвонил в скорую помощь и сказал, что сдержал чих, а после почувствовал дискомфорт в области шеи.

По словам британца, у него появилась боль при глотании, изменился голос и опухло горло. Пациент также добавил, что не ел острую пищу и не имеет признаков ОРВИ. При детальном осмотре медицинские работники обнаружили у него повреждения в области шеи, а рентгеновский снимок показал, что в глотку мужчины попал воздух, кода британец сдержал чих.

Как объяснили врачи, это означало, что пациент буквально надорвал себе горло.

"Он всегда пытался сдержать свой чих, так как уверен, что чихать в комнате негигиенично", - добавил доктор Ян Вандинг.