Мужчина сдержал чих и попал в больницу с травмой горла

LADBible: в Англии мужчина сдержал чих и был госпитализирован с травмой горла
В Англии мужчину положили в больницу после того, как он сдержал чих, пишет LADBible.
Как пишут СМИ, "ранее здоровый" 34-летний мужчина сам позвонил в скорую помощь и сказал, что сдержал чих, а после почувствовал дискомфорт в области шеи.
По словам британца, у него появилась боль при глотании, изменился голос и опухло горло. Пациент также добавил, что не ел острую пищу и не имеет признаков ОРВИ. При детальном осмотре медицинские работники обнаружили у него повреждения в области шеи, а рентгеновский снимок показал, что в глотку мужчины попал воздух, кода британец сдержал чих.
Как объяснили врачи, это означало, что пациент буквально надорвал себе горло.
"Он всегда пытался сдержать свой чих, так как уверен, что чихать в комнате негигиенично", - добавил доктор Ян Вандинг.
Медик добавил, что травма была незначительной, поэтому операция не потребовалась.