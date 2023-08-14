Мужчина заразился неизвестной бактерией из-за укуса кошки

Житель Великобритании заразился ранее не известной бактерией после укуса бездомной кошки. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Emerging Infectious Diseases (EID).

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По данным исследования, в 2020 году 48-летний страдающий ожирением мужчина обратился в отделение неотложной помощи с отеком руки и несколькими ранами от укуса дикой кошки.

Врачи сделали британцу прививку от столбняка и прописали антибиотики. Но спустя сутки он вернулся в больницу с язвами на пальцах.

Специалисты удалили поврежденную ткань вокруг ран и ввели ему три других антибиотика. Это помогло, и вскоре мужчина выздоровел. Когда ученые проанализировали мазок с зараженного пальца, они обнаружили организм, похожий на стрептококк, однако его геном не соответствовал ни одному из известных штаммов.

Исследователи определили, что новый микроб относится к роду грамположительных бактерий Globicatella и отличается от связанных штаммов. Они напомнили о риске вторичной инфекции из-за укусов кошек, посоветовали тщательно промывать раны и незамедлительно обращаться к врачу при первых подозрительных симптомах.