Мясников объяснил, почему возникают судороги

Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему сводит мышцы и как от этого избавиться.

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По словам Мясникова, к судороге приводят долгое сидение, структурные изменения стопы, водно-электролитные нарушения, остеохондроз, различные ревматологические болезни и диабет. Также судороги могут быть вызваны недостатком в организме железа или магния либо приемом некоторых лекарств.

Мясников добавил, что в группе риска люди, употребляющие алкоголь, никотин или кофеин.

«Часто нам не удается связать имеющуюся симптоматику ни с чем из перечисленного, и тогда мы говорим о первичном расстройстве. У таких пациентов почти в половине случаев прослеживается семейная история синдрома беспокойных ног», – передает слова Мясникова «Российская газета».

Обнаруженная связь, как утверждает доктор, может указывать на имеющуюся у пациента наследственную предрасположенность к судорогам.