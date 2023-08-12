Онколог перечислил первые симптомы рака лёгких

Онколог Басанов: в год рак лёгких выявляют у примерно 2,2 млн пациентов в мире. При этом многие узнают об этом недуге достаточно поздно и нередко — на финальных стадиях. А всё потому, что не обращают внимание на первые симптомы, которые путают с каким-нибудь другими диагнозами: гриппом, простудой, ОРВИ, бронхитом. Список может быть огромным. Потому стоит обращать внимание на некоторые признаки-обманки, которые могут говорить именно об онкологии.

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Рак развивается достаточно быстро. Кандидат медицинских наук, врач-онколог Руслан Басанов предупредил, что от начала заболевания до второй-третьей стадий может пройти буквально несколько недель.

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Врач призвал обращать внимание на следующие симптомы:

субфебрильная (37–37,3 градуса) температура в течение длительного времени;

одышка — её часто принимают за признак сердечно-сосудистой недостаточности.

кашель интенсивный, приступообразный, с кровью;

чувство стеснённости или односторонняя боль в груди, как правило, со стороны поражённого лёгкого.

К признакам недуга также относятся общая слабость и быстрая утомляемость.

Основным фактором, способным вызвать рак лёгких, считается курение. Дело в том, что статистически этот диагноз ставится в 20 раз чаще именно любителям табака.

«В процессе вдыхания табачного дыма в организм попадает если не вся таблица Менделеева, то весьма значительная её часть. В том числе это и ядовитый мышьяк, и смертельно опасный кадмий, и чрезвычайно токсичный никотин, и метан — газ, замещающий необходимый для полноценного дыхания кислород», — перечислил эксперт.

Как предупредить рак лёгких

Обычно пациенты обращаются к врачу, когда процесс уже запущен — на третьей-четвёртой стадии. И в этих случаях часто образуются метастазы.

Тем, кто курит больше 15 лет, онколог посоветовал проходить КТ лёгких каждый год. В идеале попросту откажитесь от сигарет и любых других курительных средств — людей, бросивших курить, риск заболеть раком лёгких снижается на 7% через пять лет после отказа от вредной привычки, заключил врач.

Продукты для профилактики

Диетолог, нутрициолог, эксперт в сфере ЗОЖ Пётр Добров рассказал, что для профилактики онкологии лёгких нужно регулярно есть продукты с витаминами А и Е. Также нужно включить витамин D — он усиливает общий тонус организма, в том числе иммунную систему.

Можете угощаться солёной жирной морской рыбой:

сельдью,

скумбрией,

сардиной,

лососем.

Также включите в рацион печень трески, авокадо и сливочное масло 82,5%. А семя льна богато омега-3, что тоже помогает защищаться от риска появления онкологии.

Вышеперечисленные продукты лучше есть именно в сыром виде или хотя бы минимизировать термообработку. А всё потому, что антиоксиданты и полезные витамины чувствительны к температуре.

«Для профилактики рака как такового необходимо выбирать продукты, богатые антиоксидантами. Продукты — чемпионы по содержанию антиоксидантов — это черника, чёрный виноград, чёрная смородина, брокколи, киви, зеленый чай, чеснок», — добавил доктор.