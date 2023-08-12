Врач развеял популярный миф о лечении изжоги

Молоко не снимает симптомы изжоги, сообщил «Мосленте» гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. Он также призвал отказаться от приемов соды при приступах жжения за грудиной.

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Вопреки распространенному мнению, молоко не решает проблему. Оно содержит жиры, повышающие продукцию соляной кислоты. Изжога только усугубляется, — сказал врач.

Вместо молока и содового раствора Садыков посоветовал страдающим изжогой пить больше простой воды и заваривать перечную мяту с ромашкой. При регулярных приступах стоит отказаться от томатов, цитрусовых, лука и чеснока, кофе, острых приправ и перца, горького шоколада и газировки.

Гастроэнтеролог Сергей Вялов до этого рассказал, что использование соды для того, чтобы снять симптомы изжоги, может навредить пищеводу. Этот метод использовался в прошлые века от безысходности, но теперь стало ясно, что рассчитать верную дозировку соды по самочувствию пациента невозможно. А ошибочная дозировка может привести к химическому ожогу пищевода.

Также доктор отметил, что важно не путать изжогу с другими симптомами. Он обратил внимание, что изжога всегда сопровождается жжением за ребрами в груди, а не в животе или в горле.