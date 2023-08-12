ВОЗ: заболеваемость ковидом в мире за месяц выросла на 80%
С 10 июля по 6 августа число заражений составило почти 1,5 млн, а летальных исходов — 2,5 тысячи человек. При этом смертность от заболевания за месяц сократилось на 57% по сравнению с предыдущим отчетным периодом
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала всплеск заболеваемости COVID-19 в мире за последний месяц. Согласно статистике ВОЗ, число выявленных случаев увеличилось на 80% относительно предыдущего периода. Между тем, число смертей от коронавируса сократилось на 57%.
На этой неделе организация рассказала о быстром распространении в мире нового варианта «омикрон»-штамма коронавирусной инфекции — EG.5 — «эрис». Отмечается, что особенную активность он получил в Индии и Великобритании. Сейчас он выявлен у каждого десятого человека, заболевшего коронавирусом.
Комментирует эксперт в области общественного здоровья и разработки лекарственных препаратов, кандидат медицинских наук Николай Крючков:
Николай Крючков эксперт в области общественного здоровья и разработки лекарственных препаратов, кандидат медицинских наук:
«Сам по себе EG.5, конечно, несколько более заразная подлиния, чем предшествующий тот же «арктур». Но при этом мы понимаем, что гигантской опасности он не несет. Конечно, все эти цифры, которые мы сейчас видим, получены в условиях сильной недооценки заболеваемости. Динамика такова, что сейчас цифры в мировом масштабе не сильно большие.
Тем не менее, мы должны внимательно относиться к этой ситуации, вирус быстрее распространяется при прочих равных там, где он появляется — конкретный подвариант, конкретный штамм, группа штаммов, которые составляют, например, основу «эриса» того же самого. Конечно, те страны, которые являются транспортными хабами в мировом масштабе, я сейчас говорю про авиационные узлы, туристические направления, порты и прочее, находятся под большей угрозой, безусловно. Там, где плотность населения выше, и там, где текущие сезонные климатические условия также этому способствуют.
Кстати говоря, считается, что более холодная погода, меньшая инсоляция способствуют распространению, это все правильно, безусловно, но есть существенный момент — при очень жаркой погоде, в странах, где в достаточной степени развитие с точки зрения того, что есть системы кондиционирования, достаточное количество помещений закрытых, там люди при жаркой погоде, как и при очень холодной погоде, большую часть времени начинают проводить в закрытых помещениях. Это очень хорошие условия для распространения коронавирусной инфекции, почему, собственно говоря, мы и в жарких странах, в Индии той же самой, можем увидеть всплеск заболеваемости. И как я сказал, скученность населения, плотность населения тоже играет роль».
О том, как в Великобритании реагируют на всплеск распространения штамма «эрис», рассказывает руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград» в Лондоне Дмитрий Закиров.
Дмитрий Закиров руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград» в Лондоне:
«Никаких ограничительных мер нет, обстановка совершенно спокойная, ничем не отличается от обстановки шестимесячной давности. По поводу повышения количества инфекции на 80% во всем мире я узнал из российских новостей, как ни странно. Почитал, особого внимания не придал, потому что в Британии ничего не слышно, не видно, ничего не происходит. Но я поговорил с супругой сейчас, она на прошлой неделе слушала радио, как раз, видимо, после 6 августа, когда вышла статистика международной организации здравоохранения, по радио была программа, в которой эта статистика обсуждалась.
Так вот, что они говорят здесь, англичане, несмотря на то, что количество инфицирований выросло, количество госпитализаций и смертей не идет ни в какое сравнение с тем, что было два-три года назад. Никакие меры здесь не принимаются, и вообще тишина и покой. Тут еще важно отметить, мне кажется, что есть, во-первых, усталость от ковида, поскольку в Англии достаточно хорошо оплачивалось время, которое сотрудники брали из-за ковида как выходные, и поэтому мало кто из работодателей решается сейчас просто так отпускать тех, у кого насморк или подозрение на ковид. Что касается мер, которые предпринимает правительство, сейчас ведется расследование деятельности правительства и какие меры они принимали, насколько они были верными, то есть сейчас под микроскопом будут рассматривать, все ли было правильно сделано и соответствуют ли результаты тому, что предполагалось.
Я очень сильно сомневаюсь, что сейчас у кого-то будет достаточно смелости, чтобы опять ввести какие-то ограничения из-за того, что в международной организации здравоохранения поднимается статистика».
В Роспотребнадзоре заявили, что не фиксируют широкого распространения коронавируса EG.5 «эрис» в России, добавив, что сейчас известно всего о 17 случаях заражения новым подвидом.