ВОЗ: заболеваемость ковидом в мире за месяц выросла на 80%

«Никаких ограничительных мер нет, обстановка совершенно спокойная, ничем не отличается от обстановки шестимесячной давности. По поводу повышения количества инфекции на 80% во всем мире я узнал из российских новостей, как ни странно. Почитал, особого внимания не придал, потому что в Британии ничего не слышно, не видно, ничего не происходит. Но я поговорил с супругой сейчас, она на прошлой неделе слушала радио, как раз, видимо, после 6 августа, когда вышла статистика международной организации здравоохранения, по радио была программа, в которой эта статистика обсуждалась.



Так вот, что они говорят здесь, англичане, несмотря на то, что количество инфицирований выросло, количество госпитализаций и смертей не идет ни в какое сравнение с тем, что было два-три года назад. Никакие меры здесь не принимаются, и вообще тишина и покой. Тут еще важно отметить, мне кажется, что есть, во-первых, усталость от ковида, поскольку в Англии достаточно хорошо оплачивалось время, которое сотрудники брали из-за ковида как выходные, и поэтому мало кто из работодателей решается сейчас просто так отпускать тех, у кого насморк или подозрение на ковид. Что касается мер, которые предпринимает правительство, сейчас ведется расследование деятельности правительства и какие меры они принимали, насколько они были верными, то есть сейчас под микроскопом будут рассматривать, все ли было правильно сделано и соответствуют ли результаты тому, что предполагалось.



Я очень сильно сомневаюсь, что сейчас у кого-то будет достаточно смелости, чтобы опять ввести какие-то ограничения из-за того, что в международной организации здравоохранения поднимается статистика».