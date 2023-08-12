Врач рассказала, чем опасен переизбыток сахара в организме

«Ученые подтвердили: у тех, кто четверть ежедневной нормы калорий набирал добавленным сахаром, в два раза чаще начинались проблемы с камнями в почках», — сказала она и добавила, что сахар может вызвать не только ожирение и повысить риск диабета.