Врач рассказал, что делать при ожогах

Что делать при солнечных ожогах рассказал РИА Новости со ссылкой на заявления врача-терапевта Ивана Ромасова «Доктору Питеру».

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По мнению специалиста, для этого не подходят продукты сметана или кефир.

"Миф об их пользе слишком преувеличен. Жир, который содержится в этих кисломолочных продуктах, создает идеальную среду для размножения патологических бактерий в лопающихся волдырях. Однако теоретически обезжиренные кисломолочные продукты могут помочь", — приводит его слова «Доктор Питер».

Также врач не рекомендует использовать мази, прикладывать лед, прокалывать волдыри, отрывать шелушащуюся кожу, использовать мыло и другие средства, сушащие кожу, а также декоративную косметику.