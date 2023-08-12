Только не сметаной: врач рассказал, что делать при ожогах
Что делать при солнечных ожогах рассказал РИА Новости со ссылкой на заявления врача-терапевта Ивана Ромасова «Доктору Питеру».
По мнению специалиста, для этого не подходят продукты сметана или кефир.
"Миф об их пользе слишком преувеличен. Жир, который содержится в этих кисломолочных продуктах, создает идеальную среду для размножения патологических бактерий в лопающихся волдырях. Однако теоретически обезжиренные кисломолочные продукты могут помочь", — приводит его слова «Доктор Питер».
Также врач не рекомендует использовать мази, прикладывать лед, прокалывать волдыри, отрывать шелушащуюся кожу, использовать мыло и другие средства, сушащие кожу, а также декоративную косметику.
Можно: в случае легкого солнечного ожога принять холодный душ, нанести на кожу увлажняющее средство, пить больше воды, закрыть место ожога плотной тканью, а при болях принять парацетамол или ибупрофен.