Врач рассказал, как правильно заботиться о здоровье сердца

Волгоградцам рассказали, как правильно заботиться о здоровье сердца
Заведующий кардиологическим отделением областного клинического кардиоцентра Павел Волков рассказал, как не допустить развития патологии.
Специалист рассказал, что среди симптомов заболеваний сердечно-сосудистой системы наблюдаются головная боль, потемнение в глазах, повышенное давление, онемение верхних и нижних конечностей, одышка, повышенная утомляемость и другие.
Начать заботиться о здоровье сердца нужно с отказа от вредных привычек, жирной пищи и с ежедневных физических нагрузок или хотя бы прогулки с не менее 10 тыс. шагов, передает облздрав.
Если человек всю жизнь ведет здоровый образ жизни, то риск развития у него заболеваний сердца в разы сокращается.
Помимо этого, необходимо как минимум раз в год сдавать анализы на холестерин. Также главное не пропускать ежегодную диспансеризацию и держать под контролем свое здоровье.
Однако если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания, тогда визиты в медучреждение необходимо совершать чаще.