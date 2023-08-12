Врач рассказал, как правильно заботиться о здоровье сердца

Заведующий кардиологическим отделением областного клинического кардиоцентра Павел Волков рассказал, как не допустить развития патологии.

© Волгоградская правда

Специалист рассказал, что среди симптомов заболеваний сердечно-сосудистой системы наблюдаются головная боль, потемнение в глазах, повышенное давление, онемение верхних и нижних конечностей, одышка, повышенная утомляемость и другие.

Начать заботиться о здоровье сердца нужно с отказа от вредных привычек, жирной пищи и с ежедневных физических нагрузок или хотя бы прогулки с не менее 10 тыс. шагов, передает облздрав.

Если человек всю жизнь ведет здоровый образ жизни, то риск развития у него заболеваний сердца в разы сокращается.

Помимо этого, необходимо как минимум раз в год сдавать анализы на холестерин. Также главное не пропускать ежегодную диспансеризацию и держать под контролем свое здоровье.