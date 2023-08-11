Онищенко рассказал, что делать в связи с новым штаммом коронавируса

Новый штамм коронавируса «Эрис» легко передается, однако имеет те же симптомы, что и предыдущие подвиды заболевания. В этой связи следует не паниковать, вакцинироваться и выполнять предписания Минздрава РФ. Об этом 11 августа заявил бывший депутат Госдумы, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

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По словам эксперта, этот штамм, названный в честь греческой богини хаоса и раздора, появился еще в апреле, при этом в некоторых странах, например Китае, он уже доминирует.

«В чем же особенность нового штамма? Самое главное, что группы риска те же — взрослое население, на детскую когорту он не претендует. Штамм высококонтагиозный по сравнению с теми, которые были. То есть он более заразен», — цитирует радио Sputnik Онищенко.

Ученый обратил внимание, что «Эрис» имеет те же проявления, что и предыдущие штаммы — кашель, насморк, лихорадка, боль в горле, сдавленность в груди.

В этой связи Онищенко призвал не паниковать и учитывать приближение осени и ослабление организма. «Поэтому не паникуем, спокойно и уверенно смотрим в будущее, но при этом вакцинируемся, выполняем все предписания, которые дает нам Минздрав. Но и, конечно, не забываем о здоровом образе жизни», — рекомендовал специалист.