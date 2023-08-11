Раскрыта неожиданная польза отказа от курения и алкоголя в отпуске

Медик раскрыла россиянам неожиданный способ адаптироваться к смене климата в отпуске. В этом будет полезен отказ от курения и алкоголя, сообщила изданию «Подмосковье Сегодня» врач общей практики Марина Беляева.

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По словам эксперта, акклиматизация занимает от четырех дней до нескольких недель, но этот срок можно сократить. Она посоветовала путешественникам отказаться от дневного отдыха и соблюдать режим, чтобы лучше высыпаться по ночам.

«При этом выполняйте простые упражнения или активно гуляйте, чтобы достичь умеренной физической нагрузки», — сказала Беляева.

Врач добавила, что после смены климатической зоны лучше отказаться от курения и употребления алкоголя на первое время. Также стоит особенно аккуратно принимать незнакомые лекарства, снизить количество специй, кофеиносодержащих напитков, незнакомой и тяжелой пищи, пить больше воды.