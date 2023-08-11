В Австралии вдова родила дочь от мужа через три года после его потери. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

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В 2017 году мужчина узнал, что болен раком кишечника. Перед химиотерапией он решил заморозить свою сперму, чтобы после выздоровления он и его жена, 34-летняя Шан Гудселл, смогли завести ребенка.

Несмотря на усилия врачей, болезнь быстро прогрессировала. В конце концов австралиец смирился с мыслью, что победить рак не удастся, и отказался от дальнейшего лечения. 3 мая 2019 года он потерял сознание и больше так и не пришел в себя, несмотря на старания врачей.

Спустя три года его жена Шан Гудселл решила исполнить их общую мечту и провела процедуру искусственного оплодотворения. После первой же попытки женщина забеременела.

Первые время беременность протекала без проблем, однако роды начались на четыре месяца раньше срока. В декабре 2022 года у нее родилась дочь. Ее вес при рождении составлял всего 560 граммов. На третью неделю жизни у нее диагностировали некротический энтероколит — состояние, при котором клетки кишечника начинают отмирать.

Младенцу провели срочную операцию, которая прошла успешно. Через 17 недель ее выписали из больницы вместе с матерью.

Все, с кем я говорила, не могут поверить в то, насколько хорошо она себя чувствует, несмотря на недоношенность и последующие осложнения. Я верю, что с ней рядом все время был Джейсон и что он заботился о ней. Я знаю, что именно по этой причине Матильда так быстро поправляется Шан Гудселл