Mash: дачницу-пенсионерку из Подмосковья укусила гадюка

Пожилая женщина пострадала от укуса змеи на даче в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в СНТ "Подлипки" 10 августа. 70-летняя дачница вышла на свой земельный участок и была атакована ядовитой змеей, скрывавшейся в высокой траве.

По предварительным данным, пострадавшую укусила в ногу гадюка. В итоге женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести с токсическим эффектом змеиного яда. Она находится под наблюдением врачей. О ее самочувствии в настоящий момент данных пока нет.