Иммунолог предсказал новую волну COVID-19

В начале октября в России следует ожидать очередную волну COVID-19 даже при условии отсутствия новых линий, заявил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. В разговоре с «Москвой 24» он отметил, что на это влияют сезонные климатические и социальные факторы. Специалист посоветовал заранее вакцинироваться и подготовиться к этому периоду тем, кто находится в группе риска.

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Даже без появления особых новых линий следует ожидать повышения заболеваемости в России в начале октября. Это происходит из-за социальных и сезонных климатических факторов. Пока признаков, что это будет повтор крупных волн, я не вижу, — пояснил врач.

Такого же мнения придерживается заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Он уточнил, что в осенне-зимний период действительно возможна новая волна, в том числе из-за появления штамма «Эрис». Он призвал не ожидать больших скачков — жители России и других стран успели обрести популяционный иммунитет. Больше всего подвержены заражению дети, которые не болели вирусом, отметил Волчков.

Если вы болели в 2020–2021 годах, то опасность инфицироваться новым штаммом существенно выше. Мы ожидаем, что придет смешанная волна из разных вариантов коронавируса, где «Эрис» будет набирать обороты, — заключил ученый.