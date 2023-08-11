Врачи назвали полезный для потенции продукт

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программе «Жить здорово!» на Первом канале назвали голубику продуктом, полезным для потенции. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.