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Врачи назвали полезный для потенции продукт

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программе «Жить здорово!» на Первом канале назвали голубику продуктом, полезным для потенции. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Врачи назвали полезный для потенции продукт
© Lenta.ru

Гандельман объяснил, что голубика содержит большое количество антоцианов. Благодаря этим веществам вырабатывается окись азота, стимулирующая расширение сосудов.

«Механизм эрекции — это кровенаполнение полового члена. И как раз когда сосуды широкие, и достаточно этих веществ, эрекция эффективна. Возможен половой акт», — рассказал кардиолог.

Ранее Малышева и ее соведущий Андрей Продеус назвали продукт, отпугивающий комаров. Они заявили, что такими свойствами обладает грейпфрутовый сок. Малышева добавила, что комаров также отпугивает запах кокоса и хвои.