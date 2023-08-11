Иммунолог призвал вакцинироваться от COVID-19 до осени

«У нас на сегодняшний день практически отсутствуют адаптированные вакцины к новым антигенным вариантам вируса, они находятся в разработке. Но в нынешних условиях даже существующие вакцины все равно позволяют защититься от тяжелого течения, госпитализации... По-прежнему вакцины остаются достаточно эффективными именно в отношении этих событий», — отметил Крючков.