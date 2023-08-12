О чем говорит боль в желудке во время еды

Врач рассказал, о каком опасном заболевании говорит боль в желудке во время еды
Боль в желудке, которая ощущается во время еды, может свидетельствовать о развитии язвы и эрозии. Об этом заявил врач-гастроэнтеролог Никита Харлов.
«Если уже начались боли, значит образовалась эрозия или язва», – сказал Харлов.
Боль и ощущение дискомфорта в желудке не появляются при хроническом гастрите. Об этой болезни, как правило, человек узнает случайно при посещении врача. Чувство боли, которое появляется при приеме пищи, свидетельствует о развитии эрозии.
Врач отметил, что эрозия предшествует язве и является относительно простым заболеванием, которое легко поддается лечению. Это некрупная рана слизистой оболочки желудка. В лучшем случае она даже может зарубцеваться самостоятельно без последствий для здоровья.
А вот язва желудка – куда более серьезное и тяжелое заболевание. Отличить эрозию от язвы можно по характеру боли. При язве человек испытывает пронзающую приступообразную боль, во время еды она становится слабее. При эрозии же боль имеет ноющий характер и обостряется во время еды, сообщает «Вечерняя Москва».