О чем говорит боль в желудке во время еды

Боль в желудке, которая ощущается во время еды, может свидетельствовать о развитии язвы и эрозии. Об этом заявил врач-гастроэнтеролог Никита Харлов.

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«Если уже начались боли, значит образовалась эрозия или язва», – сказал Харлов.

Боль и ощущение дискомфорта в желудке не появляются при хроническом гастрите. Об этой болезни, как правило, человек узнает случайно при посещении врача. Чувство боли, которое появляется при приеме пищи, свидетельствует о развитии эрозии.

Врач отметил, что эрозия предшествует язве и является относительно простым заболеванием, которое легко поддается лечению. Это некрупная рана слизистой оболочки желудка. В лучшем случае она даже может зарубцеваться самостоятельно без последствий для здоровья.