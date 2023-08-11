Врач назвал причину смерти Борисовой и Васильевой

Свое мнение он высказал в беседе с «Комсомольской правдой».

Он обратил внимание на уязвимость пожилых людей перед высокими температурами. Новоселов напомнил, что во время жары в Москве в 2010 году смертность выросла по сравнению с летом 2009-го.