Гастроэнтеролог рассказал, какая еда разрушает кишечник

Врач-гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог "СМ-Клиники" Шота Каландия заявил, что избыток жирной и жареной пищи, а также недостаток клетчатки и жидкости могут негативно сказываться на здоровье кишечника. Подробностями эксперт поделился в беседе с Life.ru.

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По словам медика, недостаток клетчатки может вызвать запоры и другие проблемы с пищеварением, а недостаточное потребление воды может привести к обезвоживанию и затруднению процесса пищеварения.

Кроме этого, богатая насыщенными жирами и трансжирами пища также негативно сказывается на пищеварении, вызывая воспалительные процессы и увеличивая риск развития хронических заболеваний.